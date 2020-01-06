الإمارات تعلن نظام تأشيرات سياحية جديد مدته خمسة أعوام

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد، الاثنين، عن اعتماد نظام تأشيرات سياحية جديد، فيما أكد أن مدة التأشيرة ستكون خمسة أعوام. وقال بن راشد في تغريدة على موقعه في "تويتر" وأطلعت عليها الخليج 365، :"اعتمدنا اليوم، تغيير نظام التأشيرات السياحية في الدولة.. لتكون مدة تأشيرة السياحة خمسة أعوام متعددة الاستخدام لكافة الجنسيات".



وأضاف :"نستقبل أكثر من 21 مليون سائح سنوياً وهدفنا ترسيخ الدولة كوجهة سياحية عالمية رئيسية".

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