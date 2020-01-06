الاعلان عن تحالف جديد يضم 8 دول برعاية سعودية

أعلن اليوم الاثنين في العاصمة السعودية الرياض تأسيس تحالف جديد يضم 8 دول تترأسه المملكة.
وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي "تم اليوم في الرياض التوقيع على اتفاق لتأسيس مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن".
وأشار إلى أن دول المنطقة تمر بمرحلة حساسة، مشددا على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون.
وأكد أن قادة الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن اتفقوا على تأسيس هذا المجلس الجديد استشعارا منهم للخطر الذي يواجههم وإدراكا لأهمية للتعاون المشترك.
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