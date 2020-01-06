الناتو يعلن رسمياً عن اجتماع طارئ له اليوم في بروكسل

وذكر الحلف، في بيان اليوم، "يجتمع مجلس حلف شمال الأطلنطي على مستوى السفراء بعد ظهر اليوم في مقر الناتو في بروكسل".

وأوضح البيان أن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ سيعقد مؤتمرا صحفيا عقب الاجتماع.