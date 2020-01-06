أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أنه سيعقد اجتماعا اليوم الاثنين على مستوى المندوبين في مقر الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وذكر الحلف، في بيان اليوم، "يجتمع مجلس حلف شمال الأطلنطي على مستوى السفراء بعد ظهر اليوم في مقر الناتو في بروكسل".
وأوضح البيان أن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ سيعقد مؤتمرا صحفيا عقب الاجتماع.
كانت هذه تفاصيل خبر الناتو يعلن رسمياً عن اجتماع طارئ له اليوم في بروكسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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