محكمة ليبية توقف مذكرتي السراج وأردوغان

قضت محكمة ليبية، اليوم الإثنين، بإيقاف نفاذ مذكرتي التفاهم الموقعتين بين رئيس ما يعرف بحكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وقال مجلس النواب الليبي، في بيان لها، إن محكمة استئناف البيضاء استجابت لطلب المجلس في الشق المستعجل بإيقاف نفاذ الاتفاقيتين إلى حين الفصل في الموضوع.



ووقع كل من السراج وأردوغان نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي تفاهم حول صلاحية الحدود البحرية والتعاون الأمني والعسكري بين البلدين.





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كما صدق البرلمان التركي، الخميس الماضي، على قرار إرسال قوات إلى ليبيا لدعم المليشيات التابعة لحكومة الوفاق الليبية ضد الجيش الليبي.



لكن وفي اجتماع طارئ لمجلس النواب الليبي، السبت، قرر المجلس إلغاء مذكرتي التفاهم الموقعتين بين أردوغان والسراج.



وطالب نواب البرلمان الليبي، خلال الجلسة بتوجيه تهمة "الخيانة العظمى" لكل من وقع على الاتفاقيتين؛ الأمر الذي وافق عليه مجلس النواب.



كما قرر البرلمان قطع العلاقات مع الحكومة التركية، على خلفية تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية الليبية.



وتنخرط تركيا في دعم حكومة السراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي حظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.



منذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.

