توافق جزائري ألماني على وضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الإثنين، سبل إحلال السلام في ليبيا، مؤكدين ضرورة وضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية في الأزمة.

وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان أن تبون تلقى مكالمة هاتفية من ميركل استعرضا خلالها "تطور العلاقات الثنائية بين البلدين واتفقا على إعطائها دفعا جديدا في كل المجالات لاسيما المجال الإقتصادي".

وبحسب البيان، وجهت ميركل دعوة رسمية إلى تبون لزيارة ألمانيا وحضور الندوة الدولية حول ليبيا المزمع تنظيمها في برلين.

ودعا تبون والمستشارة الألمانية إلى التعجيل بإيجاد حل للأزمة القائمة في ليبيا والوقف الفوري للنزاع المسلح والتدخل العسكري هناك.

والأحد، أكد تبون خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء، على تمسك بلاده بعدم التدخل العسكري في الشؤون الداخلية للدول، مشددا على تفعيل السبل المساعدة على حل الأزمة الليبية سلميا بحكم أنها من دول الجوار ويربطها حدود جغرافية مع بلاده.