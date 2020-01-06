رسالة من العاهل السعودي لأمير الكويت حول تعزيز العلاقات

أمير الكويت خلال استقباله الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود

تسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، رسالة شفوية، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، "استقبل الأمير في قصر بيان، صباح اليوم، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، والوفد المرافق له".





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وقالت الوكالة إن الأمير تركي بن محمد نقل رسالة شفوية من الملك سلمان، تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

من جهته بعث أمير الكويت تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ووقعت السعودية والكويت، مؤخرا، اتفاقاً ومذكرة تفاهم بشأن تقسيم المنطقة المقسومة، التي تحوي حقولاً نفطية يتم تشغيلها على نحو مشترك بين الدولتين.

ورحب مجلس الوزراء الكويتي، بتوقيع اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة مع السعودية، معتبراً إياها تجسيداً للعلاقات الأخوية.

وشدد المجلس على عمق العلاقات بين الكويت والمملكة العربية السعودية، ومدى التناغم بين البلدين الذي انعكس من خلال توقيع هذه الاتفاقية.