مقتل 5 جنود في انفجار عبوة ناسفة وسط مالي

قُتل 5 جنود ماليين، الإثنين، في انفجار عبوة يدوية الصنع وسط مالي.

وأعلن وزير الاتصالات المتحدث باسم الحكومة يايا سنغاري على تويتر أن "مهمة للقوات المسلحة المالية تعرضت لكمين بعبوة نافسة صباحا".

وذكر أن الحصيلة المؤقتة مقتل 5 جنود وتدمير 4 مركبات".

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واستطاعت جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي داعش أو القاعدة الانطلاق من معقلها في مالي والانتشار في أنحاء منطقة الساحل وإثارة اضطرابات في مناطق بالنيجر وبوركينا فاسو.

وفي 2014، أطلقت فرنسا عملية برخان في منطقة الساحل ضد الجماعات الإرهابية بقوات قوامها نحو 4500 جندي.

وبينما رفضت ألمانيا التواجد في عملية برخان عند تدشينها، تشارك برلين في مالي بنحو 1100 جندي حاليا، لكن في إطار مهمة تدريب للقوات المالية تابعة للاتحاد الأوروبي ومهمة "مينوسما" الأممية لحفظ السلام في مالي.

وتنشط في دول منطقة الساحل، وهي منطقة تمتد في جنوب الصحراء في أفريقيا من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر، العديد من الجماعات الإرهابية بعضها موالٍ لتنظيم داعش أو القاعدة.

ويكثف الإرهابيون هجماتهم في منطقة الساحل، التي تضم مالي والنيجر وبوركينافاسو وموريتانيا وتشاد، رغم انتشار الجنود الفرنسيين في إطار قوة برخان.