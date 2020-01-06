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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير الأمريكي في أفغانستان يغادر منصبه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السفير الأمريكي في أفغانستان يغادر منصبه
الإثنين 6 يناير 2020
وكالات
قال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن السفير الأمريكي في أفغانستان جون باس سيتنحى عن منصبه اليوم الاثنين، بعد أن خدم في هذا المنصب بالعاصمة الأفغانية (كابول) منذ ديسمبر 2017.
وأضاف المسئول - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم - أن رحيل "باس" كان مخططًا له منذ وقت طويل وهو جزء من دورة التناوب الطبيعية، إذ عادة ما يخدم السفراء الأمريكيين في كابول مدة عامين فقط.
وأوضح أن الخارجية الأمريكية عينت "روس ويلسون" قائمًا بالأعمال بشكل مؤقت في سفارتها بكابول حتى يتم اعتماد سفير جديد، ومن المتوقع أن يصل ويلسون قريبًا إلى كابول.
وأشار إلى أن "كارين ديكر" نائبة رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة في كابول ستشغل منصب القائم بالأعمال حتى وصول ويلسون.
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