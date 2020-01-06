- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تحاكم قياديا سوريا في «داعش» والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ألمانيا تحاكم قياديا سوريا في داعش
الإثنين 6 يناير 2020
وكالات
وجه مدعون ألمان تهمة الإرهاب رسميا إلى لاجئ سوري، يعتقد أنه كان يتولى منصبا قياديا في تنظيم "داعش".
وذكر المدعون في مدينة فرانكفورت في بيان، أن الرجل البالغ من العمر 33 عاما والذي لم يتم الكشف عن اسمه، كان عنصرا في التنظيم الإرهابي في سوريا خلال فترة بين عامي 2013 و2015، وكان يقود وحدة تضم عشرين مسلحا على الأقل.
وخلال جزء من هذه الفترة على الأقل، كان الرجل يترأس منطقة أو منطقتين في مدينة الرقة، وفي يونيو 2015 دخل الرجل ألمانيا حين تم منحه صفة لاجئ، واعتقل في نوفمبر 2018 في مدينة كاسل، ولا يزال محتجزا منذ ذلك الحين.
ويواجه الرجل تهم العضوية في تنظيم إرهابي أجنبي، ومخالفة قوانين حيازة الأسلحة، علاوة على اتهامه بخطف شخصين في سوريا، واحتجازهما كرهينتين ليسلمهما لاحقا إلى قيادي "داعشي" أرفع مستوى منه، ويلف الغموض مصيرهما.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تحاكم قياديا سوريا في «داعش» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.