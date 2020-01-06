هاشتاق #عميد_عائلة_آل_مسعود يتصدر في "تويتر"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020 الرياض - الخليج 365 تصدر هاشتاق #عميد_عائلة_آل_مسعود التريند في المملكة العربية السعودية.

Advertisements وتداول ناشطون، الهاشتاق وقدموا التعازي. وقال أحدهم "نعزي أنفسنا بفقيد عائله آل مسعود التميمي انا لله وانا اليه راجعون". ومضى" رجل قضى عمره كادح ومحب للخير وصابر انهكه وفاة ابنائه وأحبابه الى ان توفت رفيقه عمره زوجته". وتابع "فلم تطول المدة حتى وافته المنيه ليله أمس رحمهم الله".

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