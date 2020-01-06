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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بشارة الراعي: التدهور الاقتصادي اللبناني بسبب فساد السياسيين
الإثنين 6 يناير 2020
انتقد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، المسئولين السياسيين في لبنان الذين يعرقلون إنجاز تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أنهم أوصلوا البلاد إلى التدهور الاقتصادي والمالي والمعيشي الحاد الذي يشهده لبنان حاليا.
واعتبر بطريرك الموارنة - في كلمة اليوم الاثنين خلال عظة عيد الغطاس - أن سياسة المحاصصة في الوظائف والمال العام التي انتهجها المسئولون السياسيون والتفرد لأغراض خاصة وانتهاكهم المتكرر لـ "الدستور" ووثيقة الوفاق الوطني اللبناني (اتفاق الطائف) تسببت في الأوضاع الراهنة شديدة التدهور والتأزم.
وأشار إلى أن هناك حالة من التجاهل و"صم الآذان" عن صرخة النقابيين في إضراباتهم، ومطالب انتفاضة الشعب في جميع المناطق اللبنانية ومن جميع الطوائف والأحزاب والمستمرة منذ أكثر من 80 يوما.
وأعرب البطريرك الماروني عن أمله في أن يتجاوز لبنان أزماته الراهنة عبر تشكيل حكومة متحررة من نفوذ السياسيين والحزبيين "المأسورين في مصالحهم وحساباتهم الخاصة"، على حد تعبيره.
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