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إسرائيل تفكك وتستولي على 70 مسكنا في أريحا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إسرائيل تفكك وتستولي على 70 مسكنا في أريحا

الإثنين 6 يناير 2020

إسرائيل تفكك وتستولي على 70 مسكنا في أريحا

وكالات

فككت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، 70 مسكنا فلسطينيا، واستولت عليها في بلدة العوجا، شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

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إزاء ذلك، قال رئيس بلدية العوجا صلاح فريجات، إن ”الاحتلال فكك مساكن تقطنها عشرات العائلات“، مبينا أن ”تلك المساكن جرى إقامتها عبر البلدية وبتمويل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، ومؤسسة معا التنموية“.

من ناحيتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“، أن ”جيش الاحتلال كان قد أعلن منطقة رأس العوجا، منطقة عسكرية مغلقة، ومنع الطواقم الصحفية والحقوقية من الوصول إليها“.

في السياق، كشفت ”هيئة مقاومة الجدار والاستيطان“ الفلسطينية، عن أن ”سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخطط حاليا لعزل مدينة القدس المحتلة بالكامل وتهويد المسجد الأقصى وتقسيمه“.

وقال رئيس الهيئة وليد عساف، في بيان نشرته وكالة ”وفا“ الفلسطينية، إن ”الاحتلال نفذ 300 عملية هدم في القدس من أصل 686 عملية تمت في كل الأراضي الفلسطينية“، مضيفا أن ”حكومة الاحتلال تعمل أيضا على استكمال عزل المدينة، عبر أكبر عملية هدم تمت منذ بداية الاحتلال في منطقة صور باهر بوادي الحمص“، موضحا أنه ”تم هدم 82 منزلا مرة واحدة، إضافة إلى هدم 22 منزلا في مخيم شعفاط بيوم واحد“.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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