صفعة كبيرة لتركيا.. الجزائر ترفض التدخل في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، يبدأ اليوم الاثنين زيارة إلى الجزائر، على رأس وفد رفيع المستوى، وفق ماذكرت وسائل إعلام مختلفة.



وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، أن زيارة الجزائر ستدوم يوما واحدا.

وأوضح البيان أن اللقاء الذي سيجريه السراج، مع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، يندرج ضمن "المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الإخوة الليبيين، وسيسمح بتبادل وجهات النظر حول تفاقم الأوضاع في ليبيا وبحث السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة".

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ويرافق السراج، وفد كبير يضم وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، ومجموعة من القيادات العسكرية.

وتزامنًا مع ذلك، ذكرت شبكة آر تي، أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يتوجه إلى الجزائر يوم الاثنين في زيارة تستمر ليومين.

وخلال اجتماع الأول مع مجلس الوزراء، أمس الأحد، شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على الصعيد الخارجي، على أنه لا ينبغي للجزائر بأي حال من الأحوال أن تحيد عن واجبي التضامن وحسن الجوار الذي تستمر في ترقيتهما من خلال تعاون يهدف إلى تحقيق تكامل جهوي مفيد لكل الأطراف.

وتابع البيان، الصادر عن الرئاسة الجزائرية، "كما أن الجزائر التي ترفض التدخل في شؤون الدول الأخرى، تتصدى بكل قوة لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية، وهي المبادئ التي تبقى تشكل ركيزة التزامها إزاء السلم والأمن في منطقتها وفي المغرب العربي وفي أفريقيا والعالم. فضلا عن التزامها تجاه الدعم الدائم للقضايا العادلة، لاسيما القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن مساء أمس الأحد، بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا "من أجل التنسيق والاستقرار".