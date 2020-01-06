المفوضية الأوروبية: إعلان إيران التخلي عن الاتفاق النووي يدعو للأسف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020 قالت المفوضية الأوروبية ، اليوم الاثنين، إن إعلان إيران بشأن التخلي عن الاتفاق النووي يدعو للأسف، وذلك بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قتل في غارة جوية أمريكية الأسبوع الماضي، وشهدت العلاقات مزيدا من التوتر بين البلدين.





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