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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الشباب الليبي يحرق علم تركيا فيديو الإثنين 6 يناير 2020 عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو، لقيام مجموعة من الشباب بمدينة "غريان" الليبية بحرق العلم التركي، تنديداً بالتدخل في شئون بلادهم.

ويظهر الفيديو، قيام الشباب الليبي بالدهس على العلم التركي بحذائهم، في ظل تزايد الرفض الشعبي للتدخل التركي في الشأن الليبي، خاصة بعد الخطوات والقرارات التي تتخذها تركيا تجاه احتلال الأراضي الليبية ودعم الميليشيات المسلحة والإرهابية في ليبيا. Advertisements

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