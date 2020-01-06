بدء احتفالات أعياد الميلاد للطوائف الشرقية في بيت لحم

بدأت في مدينة بيت لحم احتفالات الطوائف المسيحية، التي تسير حسب التقويم الشرقي، بعيد ميلاد السيد المسيح، ومنذ الصباح، بدأت الفرق الكشفية بتنظيم عروضها في ساحة المهد، وأقيمت الصلوات في كنيسة المهد.
وأعلن الناطق باسم وزارة السياحة الفلسطينية جريس قمصية، أن "بيت لحم اليوم تحتفل بعيد الميلاد ببهجة وفرحة، بالرغم من كل المنغصات الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن "رسالة العيد هي أن الميلاد رسالة فرح، نفرح رغم استمرار الألم والمعاناة لمدينة السيد المسيح عليه السلام جراء الاحتلال".
في اشارة الى أن منتصف هذه الليلة، يبلغ الاحتفال بعيد الميلاد ذروته، بإقامة قداس في كنيسة المهد بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الحكومة محمد اشتية، وعدد من المسؤولين إلى جانب شخصيات عربية ودولية.
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