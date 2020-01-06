بدء احتفالات أعياد الميلاد للطوائف الشرقية في بيت لحم

بدأت في مدينة ​بيت لحم​ احتفالات ​الطوائف​ المسيحية، التي تسير حسب التقويم الشرقي، بعيد ميلاد ​السيد المسيح​، ومنذ الصباح، بدأت الفرق الكشفية بتنظيم عروضها في ​ساحة المهد​، وأقيمت الصلوات في ​كنيسة المهد​.

وأعلن الناطق باسم ​وزارة السياحة​ الفلسطينية جريس قمصية، أن "بيت لحم اليوم تحتفل ب​عيد الميلاد​ ببهجة وفرحة، بالرغم من كل المنغصات الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن "رسالة العيد هي أن الميلاد رسالة فرح، نفرح رغم استمرار الألم والمعاناة لمدينة السيد المسيح عليه ​السلام​ جراء الاحتلال".

في اشارة الى أن منتصف هذه الليلة، يبلغ الاحتفال بعيد الميلاد ذروته، بإقامة قداس في كنيسة المهد بحضور الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، ورئيس ​الحكومة​ ​محمد اشتية​، وعدد من المسؤولين إلى جانب شخصيات عربية ودولية.

