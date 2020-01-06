متحدث باسم جونسون: ليس لدى بريطانيا خطط لفرض عقوبات على بغداد

أكد المتحدث باسم ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ أنه ليس لدى ​بريطانيا​ أي خطط لفرض ​عقوبات​ على ​العراق​، داعية ​بغداد​ إلى ضمان إمكانية مواصلة ​التحالف الدولي​ ضد "داعش" عمله الحيوي.

وأشار المتحدث إلى أن جونسون سيلتقي بكبار الوزراء اليوم لبحث قضايا ​الشرق الأوسط​، ويتحدث إلى رئيس وزراء العراق، لافتا الى أن "إعلان ​إيران​ أنها ستتخلى عن القيود على تخصيب اليورانيوم يبعث على القلق، وأن بريطانيا تتحدث بشكل عاجل مع الأطراف بشأن التحركات المقبلة التي ينبغي اتخاذها".

وفي تعليق له على تهديدات ​ترامب​ باستهداف 52 موقعا إيرانيا بما في ذلك ثقافية منها، إذا هاجمت ​طهران​ المواطنين أو الأصول الأمريكية، أكد المتحدث على أن هناك مواثيق دولية تحول دون تدمير التراث الثقافي.

