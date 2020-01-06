متحدث باسم جونسون: ليس لدى بريطانيا خطط لفرض عقوبات على بغداد

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه ليس لدى بريطانيا أي خطط لفرض عقوبات على العراق، داعية بغداد إلى ضمان إمكانية مواصلة التحالف الدولي ضد "داعش" عمله الحيوي.
وأشار المتحدث إلى أن جونسون سيلتقي بكبار الوزراء اليوم لبحث قضايا الشرق الأوسط، ويتحدث إلى رئيس وزراء العراق، لافتا الى أن "إعلان إيران أنها ستتخلى عن القيود على تخصيب اليورانيوم يبعث على القلق، وأن بريطانيا تتحدث بشكل عاجل مع الأطراف بشأن التحركات المقبلة التي ينبغي اتخاذها".
وفي تعليق له على تهديدات ترامب باستهداف 52 موقعا إيرانيا بما في ذلك ثقافية منها، إذا هاجمت طهران المواطنين أو الأصول الأمريكية، أكد المتحدث على أن هناك مواثيق دولية تحول دون تدمير التراث الثقافي.
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