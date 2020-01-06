الشرطة الكينية تعتقل ثلاثة أشخاص حاولوا دخول قاعدة عسكرية بريطانية

اعتقلت الشرطة الكينية ثلاثة أشخاص "يشتبه بأنهم إرهابيون" حاولوا دخول قاعدة عسكرية بريطانية في وسط البلاد بالقوة، وفق تقرير داخلي للشرطة.
وذكر التقرير أن عناصر الشرطة "تمكنوا من اعتقال ثلاثة اشخاص يشتبه بأنهم إرهابيون حاولوا في وقت سابق من اليوم دخول قاعدة للجيش البريطاني بالقوة ولكن من دون أن يتمكنوا من ذلك" مساء الأحد.
وجاء ذلك بعد ساعات على هجوم شنه مسلحون في حركة الشباب الإسلامية الصومالية على قاعدة عسكرية أميركية.
وقُتل ثلاثة أميركيين، جنديّ ومتعاقدان مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في الهجوم الذي شنه مقاتلو حركة الشباب على قاعدة عسكرية أميركية كينية في لامو بجنوب شرق كينيا بالقرب من الحدود مع الصومال، وفق ما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا.
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