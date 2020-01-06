عبد المهدي: تواجد القوات الأميركية في العراق أو انسحابها منه قرار عراقي

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​، أن "​الولايات المتحدة​ موجودة بقرار عراقي وانسحاب قواتها هو قرار داخلي"، مشيرا إلى أن "​الحكومة​ لا تقبل أن يصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات".

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