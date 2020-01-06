الكتيبة الاسبانية توزع هدايا على الاطفال بيوم ملوك المجوس

نظمت الكتيبة الاسبانية التابعة لقوات اليونيفيل في القطاع الشرقي مشروعا ترفيهيا وزعت خلاله هدايا على الأطفال في منطقة عملياتها والاحتفال معهم بيوم الملوك المجوس وهو ذكرى قدوم الملوك المجوس الثلاثة مع هداياهم للطفل يسوع، ويحتفل بها في السادس من كانون الثاني.
وقامت الكتيبة الاسبانية التابعة لليونيفيل في القطاع الشرقي بتوزيع الهدايا و الحلوى على الأطفال في القاعدة العسكرية ميغيل دي سيرفنتس .
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