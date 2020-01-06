فريد البستاني: انشاء السدود سيجعل من لبنان بلدا مصدرا للمياه

اشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​فريد البستاني​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "بفضل الكمية الكبيرة للمتساقطات امتلأت ​السدود​ المستحدثة التي أنشأتها ​وزارة الطاقة​، وهذا يدل على أن خيار إنشاء السدود هو الأمل الوحيد للحصول على ​المياه​ علة الوجود".

واعتبر إن "المضي في خطة إنشاء سدود جديدة سيجعل من لبنان بلدا مصدرا للمياه في العقود المقبلة، وسنتمكن من انتاج طاقة نظيفة بكلفة صفر".

