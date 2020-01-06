فريد البستاني: انشاء السدود سيجعل من لبنان بلدا مصدرا للمياه

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "بفضل الكمية الكبيرة للمتساقطات امتلأت السدود المستحدثة التي أنشأتها وزارة الطاقة، وهذا يدل على أن خيار إنشاء السدود هو الأمل الوحيد للحصول على المياه علة الوجود".
واعتبر إن "المضي في خطة إنشاء سدود جديدة سيجعل من لبنان بلدا مصدرا للمياه في العقود المقبلة، وسنتمكن من انتاج طاقة نظيفة بكلفة صفر".
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