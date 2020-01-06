سيارة اقتحمت مقهى وتسببت بأضرار جسيمة في صيدا

افاد مراسل النشرة في صيدا عن وقوع حادث سير مروع على الاوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا، بالقرب من مسجد بهاء الدين الحريري، حيث فقد سائق سيارة مرسيدس يدعى (بديع ن.) السيطرة عليها، ما ادى الى اقتحامها مقهى يملكه وسام فاضل، ما تسبب بأضرار وخسائر جسيمة.
وقد حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.
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