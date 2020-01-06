سيارة اقتحمت مقهى وتسببت بأضرار جسيمة في صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن وقوع ​حادث سير​ مروع على الاوتوستراد الشرقي ل​مدينة صيدا​، بالقرب من مسجد ​بهاء الدين الحريري​، حيث فقد سائق ​سيارة​ ​مرسيدس​ يدعى (بديع ن.) السيطرة عليها، ما ادى الى اقتحامها مقهى يملكه وسام فاضل، ما تسبب بأضرار وخسائر جسيمة.

وقد حضرت ​القوى الامنية​ الى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.