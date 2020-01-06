بري عرض الأوضاع العامة مع كوبيتش وابراهيم

استقبل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، في عين التينة، المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل رئيس المجلس بعد الظهر المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​.