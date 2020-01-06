استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
كما استقبل رئيس المجلس بعد الظهر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
كانت هذه تفاصيل خبر بري عرض الأوضاع العامة مع كوبيتش وابراهيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.