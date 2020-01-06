أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن المملكة حريصة على عدم تصعيد الوضع في المنطقة وأنه "لا بد من أن نعي المخاطر في المنطقة ونأمل ألا يحدث تصعيد للوضع". مشيرا الى أن " علينا حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن من أي مخاطر".
جاء كلام بن فرحان، تعليقا على حالة التوتر بين إيران وأميركا، بعد عملية اغتيال اللواء الإيراني قاسم سليماني العراقي أبو مهدي المهندس وآخرين، في عملية أميركية في العاصمة بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السعودي: لا بد أن نعي المخاطر بالمنطقة ولا نأمل التصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.