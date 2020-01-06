وزير الخارجية السعودي: لا بد أن نعي المخاطر بالمنطقة ولا نأمل التصعيد

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن المملكة حريصة على عدم تصعيد الوضع في المنطقة وأنه "لا بد من أن نعي المخاطر في المنطقة ونأمل ألا يحدث تصعيد للوضع". مشيرا الى أن " علينا حماية أمن ​البحر الأحمر​ وخليج عدن من أي مخاطر".

جاء كلام بن فرحان، تعليقا على حالة التوتر بين إيران وأميركا، بعد عملية اغتيال اللواء الإيراني قاسم سليماني العراقي أبو مهدي المهندس وآخرين، في عملية أميركية في العاصمة بغداد.