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توجه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى الرئيس الاميركي دونالد ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركة الملايين في تشييع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري في طهران، وساله "هل سبق لك أن رأيت مثل هذا البحر من الإنسانية في حياتك؟، هل ما زلت ترغب في الاستماع إلى المهرجين الذين ينصحونك في منطقتنا؟".
اضاف ظريف في حديث الى ترامب قائلا "هل ما زلت تتخيل أنه يمكنك كسر إرادة هذه الأمة العظيمة وشعبها؟ وجدد التاكيد انه "بدأت نهاية الوجود الأمريكي الخبيث في غرب آسيا".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف لترامب: هل ما زلت تتخيل أنه يمكنك كسر إرادة هذه الأمة العظيمة وشعبها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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