مظاهرة أمام مصرف لبنان في الحمرا للمطالبة برحيل رياض سلامة

تجمع العشرات من ​المتظاهرين​ أمام ​مصرف لبنان​ في ​شارع الحمرا​، مرددين هتافات ضد حاكم المركزي ​رياض سلامة​ ومطالبين برحيله وبتعديل النظام المصرفي، وبحقهم في جزء من الارباح على الاموال المنهوبة، مشددين على أن "​الثورة​ الشعبية ستنطق بالنار ضد ​سياسة​ المصرف"، مطالبين الجميع بـ "الحض على العمل لكشف النهب في السياسات المصرفية والعقارية".

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