“كورفا سود” والجمعيات الرجاوية تطالب بالتشبث بقرار عدم خوض مباراة الجديدة

طالبت مجموعات “الكورفا سود”، المساندة لفريق الرجاء الرياضي، وجمعيات محبي الفريق الأخضر، من المكتب المديري لناديها بالتشبث بقراره، القاضي بعدم لعب المباراة المؤجلة عن الأسبوع التاسع من البطولة الاحترافية، غدا الثلاثاء، أمام مضيفه الدفاع الحسني الجديدي.

ودعت “الكورفا سود” مكتب الرجاء إلى التشبث بالمقاطعة، وعدم خوض اللقاء، مؤكدة أنها ستعمل على مقاطعته إن تمت الموافقة على إجرائه، والذي يُشكل حسب تعبيرها “خيانة” لموقف الجمهور.

وفي السياق ذاته، طالبت مجموعة من الجمعيات المساندة للفريق الأخضر، رئيس النادي جواد الزيات، بعدم خوض مباراة الجديدة، مشددة على أن أي قرار غير هذا سيُفقد المكتب مكانته لدى كافة الرجاويين.

وأضافت الجمعيات، في بلاغ مشترك لها، أنها تستعد للقيام بوقفات خلال الأسبوع الجاري، احتجاجا على قرارات الجامعة الملكية لكرة القدم، والعصبة الاحترافية، ناهيك عن عزم جمعيات رجاوية خارج أرض الوطن بالاحتجاج أمام مؤسسات وطنية، ودولية.

ودعا المكتب المديري للفريق الأخضر، في بلاغ مقتضب، مساء أمس الأحد، منخرطيه إلى اجتماع عاجل، اليوم الاثنين، بداية من الساعة السابعة مساء بمقر النادي، تتمحور نقاطه حول التشاور، واتخاذ القرار النهائي بخصوص برمجة مباراة النسور الخضر، و”فارس دكالة”.

وتأتي دعوة الرجاء منخرطيه للاجتماع، بعدما أكد عادل التويجر عضو لجنة البرمجة بالعصبة الاحترافية لكرة القدم، أن المباراة المذكورة، والمقرر خوضها بعد غد الثلاثاء، ستُجرى في موعدها.

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وقال التويجر في تصريحات إذاعية، أمس، إن موعد المواجهة لا رجعة فيه، بالرغم من رفض الفريق الأخضر خوضها، لالتزامه بخوض مواجهتين في الجزائر.

وعن استناد الرجاء إلى المادة 21 من قانون المسابقات، التي تلزم العصبة باحترام أجل 3 أيام كاملة، بدءا من تاريخ اللقاء الدولي قبل برمجة مواجهة مؤجلة في المنافسات الوطنية، أوضح التويجر أن هذه المادة تتحدث عن البطولات القارية، والدولية، المعترف بها من طرف الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”.

وأشار عضو لجنة البرمجة إلى أنه، بعد توصل الفريق الأخضر بموعد المباراة، يوم 20 دجنبر الماضي، طلب في اليوم الموالي تأجيلها، قبل أن يجتمع ممثلو الرجاء مع العصبة في 24 من الشهر ذاته، حيث تم توقيع محضر يقضي بفتح أبواب الحوار مع الدفاع الجديدي، بشأن تأجيل اللقاء.

وأردف التويجر أن الفريق الدكالي راسل العصبة الاحترافية يوم 26 دجنبر الماضي، مؤكدا رفضه تأجيل مباراته مع الرجاء، وهو ما يجعل موعدها ثابتا، غدا الثلاثاء.

يذكر أن الرجاء خاض، أول أمس السبت، مباراته ضد مضيفه مولودية الجزائر برسم ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على أن يُجري المواجهة الثانية، الجمعة المقبل، ضد شبيبة القبائل لحساب رابع جولات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.