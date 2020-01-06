عاجل.. رفع كفالة دنيا بطمة وشقيقتها إلى 50 و30 مليون وإغلاق الحدود رسميا في وجهيهما

بتت، قبل قليل، الغرفة الجنحية، في الطعن الذي تقدم به الوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في مراكش، في قرار قاضي التحقيق، بشأن قضية دنيا بطمة. وتقرر تبعا لذلك، رفع الكفالة المالية في حق المغنية دنيا باطما وشقيقتها ابتسام، وإغلاق الحدود في وجههما.

ونقلت مصادر مطلعة ل”اليوم 24″، أنه تقرر رفع الكفالة من 30 مليون سنتيم إلى 50 مليون سنتيم، في حق دنيا بطمة، ومن 10 ملايين سنتيم إلى 30 مليون سنتيم، في حق شقيقتها.

وكان وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، قد قرر يوم الماضي الاثنين، إحالة المغنية دنيا باطما وشقيقتها ابتسام على قاضي التحقيق لإجراء تحقيق إعدادي بشأن الاشتباه في ارتكابهما تهما تتعلق بـ”السب والقذف والتشهير والابتزاز، والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، على خلفية علاقتهما المفترضة بحسابات “حمزة مون بيبي”.

وكانت النيابة العامة قد قدمت ملتمس متابعتهما في حالة سراح مؤقت مع وضعهما تحت المراقبة القضائية، وسحب جواز سفرهما ومنعهما من مغادرة المغرب، غير أن القرار القضائي الأول لم يشمل منعهما من مغادرة التراب الوطني، وخفض مبلغ الكفالة، قبل أن يتم رفعها، اليوم الاثنين، وإغلاق الحدود في وجه بطمة وشقيقتها.