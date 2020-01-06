مؤلم.. غاز البوتان يقتل تلميذة ضواحي قلعة السراغنة!

لفظت تلميذة، تبلغ من العمر 17 سنة، مساء أول أمس السبت، في دوار أولاد صالح، التابع لجماعة بني عامر إقليم قلعة السراغنة، أنفاسها الأخيرة، على إثر تسرب غاز البوتان.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالكة، التي كانت تتابع دراستها بالسنة الأولى بكالوريا بثانوية العامرية، أدخلت قنينة غاز إلى حمام منزل أسرتها، ما تسبب في اختناقها، إذ لقيت مصرعها في مكان الواقعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية حلت في عين المكان، فور علمها بالواقعة، إذ نقلت جثة الهالكة إلى مستودع الأموات، وفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة.

وخلف الحادث حزنا عميقا في أوساط أفراد عائلة الهالكة، وسكان مسقط رأسها.