الفنانة “أصالة نصري” تعلن انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، صباح اليوم الاثنين، تدوينة على حسابها بـ”الأنستغرام” تؤكد فيها صحة خبر انفصالها نهائيا عن زوجها المخرج طارق العريان، بعدما كثر القيل والقال، عن خلافات تجمع بين الزوجين في الآونة الأخيرة.

وكتبت أصالة “صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التفاصيل، حرصا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي”.

وأضافت الفنانة السورية، “أنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه ألنائي، ولن يثنيني هم على إتمام عملي بالشكل المشرف، ولطالما قلوبكم الطيبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدا، سأبقى دائما أصالة المخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي أن يوازي طموحكم بي، هذا قدؤ من رب العالمين وأنا أؤمن بالله وقدره”.

وتفاعل متابعو الفنانة مع منشورها، وأعلنوا تضامنهم معها خلال هذه الفترة العصيبة، كما تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأصالة وهي تبكي على خشبة المسرح في الرياض خلال أدائها أغنية ‘ذاك الغبي”، حيث توقفت عن الغناء ولم تتمالك أنفاسها لتذرف الدموع أمام جمهورها، وهو الفيديو الذي ولد إشاعات حول طلاقها، لتنهي هذه الإشاعات بمنشور يؤكد انفصالها رسميا من طارق العريان.