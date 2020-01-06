النقب: اعتقال 4 أشخاص على خلفية جريمة قتل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة 4 أشخاص من سكان إحدى القرى العربية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، على خلفية جريمة قتل الشابين جلال ومحمد أبو طه من تل السبع.
ووفقا لبيان أصدرته الشرطة اليوم، الإثنين، فإن "استمرار التحقيقات في الجريمة وسعي الشرطة للكشف عن تفاصيلها يأتي في إطار المساعي الحثيثة لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي".
هذا، وقُتل جلال ومحمد أبو طه في جريمة إطلاق نار داخل سيارتهما في مدخل تل السبع، مساء يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
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