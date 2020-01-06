هدم العراقيب للمرة 171

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت قوات من الشرطة ووحدة "يوآف" التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف في النقب، والمهددة بالتهجير والإخلاء، وهدمت خيامها للمرة 171 على التوالي، اليوم الإثنين.
وقال عدد من أهالي العراقيب، إن "قوات الظلم والخراب اقتحمت قرية العراقيب وأقدمت على هدم القرية للمرة 171 في الوقت الذي تواجدنا نحن الأهالي في قاعة المحكمة بجلسة أخرى في ملف ملكية الأرض".
وكانت السلطات قد هدمت خيام العراقيب للمرة 170 يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019.
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