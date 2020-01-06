حرك "الحقيقة" يتظاهر رفضا لاستقبال ثيوفيلوس الثالث بكنيسة المهد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر العشرات من نشطاء حراك "الحقيقة"، اليوم الإثنين، في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم، وذلك رفضا لاستقبال ومشاركة غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، في قداس منتصف الليل. للكنائس الشرقية المحتفلة بعيد الميلاد المجيد.

ويأتي نشاط حرك "الحقيقة" احتجاجا على استقباله في ليلة الميلاد، بسبب دوره وضلوعه في تسريب العقارات العربية والمسيحية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية في فلسطين.

وتعالت هتافات وسط الحشود التي حضرت إلى ساحة المهد مع حضور ثيوفيلوس الثالث. وهتف المشاركون في وجهه "الخائن" و"غير مستحق" و"عار علينا استقباله".

ويأتي هذا الاحتجاج تأكيدا على التزام "الحقيقة" الثابت بالموقف الوطني منذ مؤتمر بيت لحم، الذي نتج عنه إجماع وطني بمقاطعة ثيوفيلوس، الذي يبيع ويسرّب الأوقاف العربية الأرثوذوكسية.

وينظر حراك "الحقيقة" بعين القلق إلى الموقف الرسمي الفلسطيني والأردني والمؤسساتي تجاه قضية الأوقاف العربية، خصوصا أننا نعتبر أن النضال الأرثوذوكسي جزء من النضال العربي الفلسطيني العام ولا يمكن التساهل بهن بحسب بيان الحراك.

وأضاف حرك "الحقيقة" في البيان "الكنيسة المشرقية المقدسية عزيزة علينا كما فلسطين، ولا يمكن أن نتساهل بالتنازل عن شبر من أرضها. الكنيسة وأوقافها لها سيادتها لأصحابها الحقيقيين أصحاب هذه البلاد، كما هذه الأرض لها سيادتها الفلسطينية".

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وتابع البيان "في عام 2010، اصطفت وتوحدت جميع المؤسسات الأرثوذكسية على موقف مقاطعة البطريرك ثيوفولوس الثالث، وعدم استقباله في مدينة بيت لحم، وتحت شعارات وطنية تندد وتدين حالة الفساد في البطريركية وبيع وتسريب العقارات والأراضي الوقفيّة للاحتلال".

وأكد الحراك في بيانه "كان الهدف من إعلان المقاطعة هو تصويب أوضاع البطريركية وخلاصها من حالة الفساد، بغية الحفاظ على ما تبقى من عقارات وأراضٍ وقفية، والعمل على استرجاع ما جرى تسريبه والتفريط به".

يذكر أنه في العام 2010، تناغم المستوى السياسي الفلسطيني، وعلى رأسه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، واستجاب للمطلب الشعبي وقاطع مع شعبه استقبالَ تاجر العقارات ثيوفولوس، فكان 6/1/2010 يوما مميزا وعلامة فارقة في كيفيّة المزج بين الاحتفال الديني والاحتفال الشعبي، وكذلك بين الموقف الشعبي الوطني والموقف السياسي الرسمي. الكل كان في موقع الدفاع عن الأوقاف وهويتها لكونها قضية وطنية ووجودية، وفقا لحرك "الحقيقة".