من فاز على جوائز "غولدن غلوب" هذا العام؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز الفيلمان "1917" و" ذات مرة في هوليوود"، أمس الأحد، بأكبر جائزتين للأفلام في حفل توزيع جوائز الـ"جولدن جلوبز".

وحصل فيلم "1917"، التي تدور أحداثه عن الحرب العالمية الأولى، على جائزة أفضل فيلم درامي، ونال مخرجه، سام منديز، جائزة أفضل مخرج، ليتفوق الفيلم بذلك على الفيلمين "قصة زواج" (ماريدج ستوري) و"الأيرلندي" (ذي أيرش مان) ، من إنتاج "نتفليكس"، وأما فيلم " ذات مرة في هوليوود"، والتي أنتجته شركة "سوني بيكتشرز" ، حاز على جائزة أفضل فيلم كوميدي/ موسيقي، إلى جانب جائزتين مهمتين، في حين أن فيلم "ذا آيريشمان"، للمخرج مارتن سكورسيزي، الذي كان من المتوقع أن يحصل على جوائز، لم يفز ولا بأي جائزة، وذلك قد يقلل من فرص فوز أفلام "نتفليكس" بجوائز حفل "الأوسكار"، التي من المفترض أن تبدأ في شباط/ فبراير.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة بث المحتوى الترفيهي "نتفليكس"، نالت جائزة واحدة فحسب في سباق الأفلام، بعدما ذهبت جائزة أفضل ممثلة مساعدة للورا ديرن، عن دورها كمحامية طلاق قاسية في فيلم (ماريدج ستوري)، ولم تنل منصة البث "آبل تي في بلس"، التابعة لشركة آبل أي، جائزة من الترشيحات الثلاثة لها عن مسلسل "البرنامج الصباحي" (ذا مورنينج شو).

وحصد المخرج منديز جائزة أفضل إخراج عن فيلم "1917"، الذي أنتجته شركة يونيفرسال، ويذكر أن الممثلين المشاركين في الفيلم، غير معروفين، وأن الفيلم بدأ عرضه في الولايات المتحدة، قبل أيام فقط، وقال منديز وقد بدت عليه الدهشة، في الحفل، إن "هذه مفاجأة كبيرة.. أتمنى أن يعني هذا أن الناس سيذهبون لمشاهدته".

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ونال الممثل، يواكين فينكس، الذي جسد شخصية الجوكر، والممثلة، رينيه زلويجر، التي جسدت شخصية المغنية، جودي جارلاند، في فيلم (جودي)، على جائزتي التمثيل في فئة الدراما، بينما نال الممثل، تارون إيجرتون، والممثلة، أكوافينا جائزتي التمثيل في فئة الكوميديا/ الأعمال الموسيقية عن فيلمي (روكت مان)، و"الوداع" (ذا فيرويل).

وحصل المخرج، كوينتن تارانتينو، على جائزة أفضل سيناريو عن فيلمه "وانس آبون آتايم إن هوليوود"، بينما نال الممثل، براد بيت، جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في الفيلم.

وألقى الممثل الكوميدي البريطاني، ريكي جيرفيس، الذي قدم الحفل للمرة الخامسة، النكات اللاذعة عن هيمنة منصات البث الرقمي "نتفليكس"، وعن فضائح هوليوود الجنسية، الأمر الذي قوبل بتوتر من مشاهير الصناعة.

وأعربت الممثلة، باتريشيا اركيت، في الحفل، التي فازت عن دورها في مسلسل (ذا آكت) التلفزيوني عن مخاوفها من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إثر مقتل القائد العسكري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة أميركية.