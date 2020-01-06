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شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يلتقي وفد قبيلة الجابري ويشيد بمواقفهم المشرفة في خدمة حضرموت والان مع التفاصيل
الإثنين 6 يناير 2020
التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم وافد من قبيلة الجابري ضم وجهاء وأعيان وشخصيات من أبناء القبيلة.
وأشاد محافظ حضرموت خلال اللقاء بالمواقف المشرفة لقبيلة الجابري ومساندتهم لجهود الأمن والاستقرار والتنمية بالمحافظة، واسهامها مع بقية قبائل حضرموت في الحفاظ على مؤسسات الدولة وحماية الشركات النفطية والمشاركة بفاعلية في ملاحم التحرير والتأمين للمديريات التي خاضتها حضرموت خلال السنوات الماضية.
من جانبهم أكد أعضاء الوفد على وقوفهم الدائم مع السلطة المحلية والمحافظ البحسني ومساندتهم لكل الجهود التي تبذل من أجل مصلحة وخير واستقرار حضرموت.
وقدم الوفد في ختام اللقاء درع شكر وامتنان وتقدير للمحافظ البحسني نظير جهوده في خدمة حضرموت، كما قدم المحافظ شهادة شكر وتقدير لقبيلة الجابري على مواقفهم المشرفة والمشهودة في حضرموت.
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