الإمارات تقدم دفعة جديدة من الأدوية لدعم القطاع الصحي في الساحل الغربي

الإثنين 6 يناير 2020

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر، يومي السبت والأحد، الدفعة الثالثة من المساعدات الطبية ضمن الحملة الثالثة لمكافحة الأوبئة في الساحل المغربي اليمني.



وشملت المساعدات كميات كبيرة من الأدوية والمحاليل المخبرية للمستشفيات العامة والميدانية بمديريات المخا وحيس والتحيتا، وبما يمكنها من مواصلة استقبال الحالات المصابة بحمى الضنك والحميات الأخرى والإسهالات المائية الحادة ومعالجتها مجاناً، تجسيداً للهدف الإنساني المنشود لدولة الإمارات.

وثمن مدير عام مديرية المخا عبدالرحيم الفتيح ومدير المستشفى الميداني في المديرية صالح اليافعي الدور الكبير لدولة الإمارات في انتشال القطاع الصحي وتقديم الخدمات الطبية المجانية ومكافحة الأوبئة في عموم مديريات الساحل الغربي .. كما عبروا عن بالغ الشكر والتقدير لدولة الإمارات حكومة وشعبا.

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يشار إلى أن دولة الإمارات أطلقت خلال عام التسامح 2019 ثلاث حملات واسعة لمكافحة الأوبئة التي عادت بالإنتشار في الساحل الغربي .. تلبية لنداء استغاثة من الجهات المختصة والأهالي.

وشملت الحملات توزيع الأدوية والمحاليل اللازمة وتسيير أربع عيادات متنقلة تابعة لهيئة الهلال الحمر مزودة بكادر طبي مؤهل إلى أكثر من 130 قرية بعيدة من مراكز المديريات.

كما شملت حملتي نظافة في المخا والخوخة وثلاث حملات رش ضبابي في المخا والخوخة والتحيتا، لمكافحة البعوض الناقل للمرض.