شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يقصفون مواقع المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 6 يناير 2020 قصفت مليشيات الحوثي مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بالقذائف المدفعية، واستهدفتها بالأسلحة المتوسطة.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن مليشيات الحوثي شنت قصفا مدفعيا عنيفا على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي، استخدمت قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120. Advertisements وأضافت المصادر أن عناصر المليشيات فتحت نيران أسلحتها على مواقع أخرى للقوات المشتركة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا عيار 12.7 بشكل مكثف.. وأردفت المصادر أن عناصر من مسلحي المليشيات قامت بعمليات قنص متقطعة استهدفت مواقع القوات المشتركة. يذكر أن مليشيات الحوثي تواصل ارتكاب الخروقات والإنتهاكات اليومية للهدنة الأممية في الحديدة منذ انطلاقها أواخر العام 2018 ، في ظل صمت ومماطلة أممية تجاه تلك الانتهاكات .

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