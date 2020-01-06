البحسني يلتقي مديرة بعثة انترسوس في اليمن ويطلع على خطة المنظمة للعام الجديد 2020م

الإثنين 6 يناير 2020

التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم مديرية بعثة منظمة انترسوس الإيطالية في اليمن ايفلين لبرنورت لمناقشة أوضاع المنظمة والتباحث حول جملة من التدخلات الجديدة التي تعتزم تنفيذها خلال العام الجاري 2020م.



وأشاد محافظ حضرموت خلال اللقاء بمنظمة انترسوس وعملها في حضرموت واصفا عملها بالعمل الذي يتطور كل عام ويقدم خدمات كبيرة للمواطنين في كل المديريات المستهدفة، مؤكدا بأن السلطة المحلية تتعامل مع كافة المنظمات الدولية والمحلية بمبدأ الاحترام المتبادل وتقدر كل الجهود التي تبذلها في كافة المجالات.

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واطلعت مديرية بعثة منظمة انترسوس في اليمن محافظ حضرموت على خطة المنظمة للعام 2020م، حيث أوضحت بأن هناك مشروعين سيتم تنفيذها في القطاع الصحي وهي مشروع العيادات المتنقلة ومشروع اخر سيركز على تقديم خدمات صحية ثانوية سيتم خلاله التركيز على المستشفيات والمراكز الصحية وتأهيلها إلى جانب تأهيل وتدريب القابلات في المديريات النائية حيث ستبدأ المنظمة بتأهيل 10 قابلات خلال هذا العام.

كما أوضحت ايفلين لبرنورت بأن هناك مشاريع أخرى سيتم تنفيذها خلال هذا العام في جانب حماية الطفولة والمساحات الآمنة وحماية النازحين والمهاجرين، لافتتة إلى أن المنظمة تعمل حاليا في مديريات سيئون وتريم والريدة وقصيعر وغيل باوزير وحجر وبروم ميفع.

حضر اللقاء مديرة برامج منظمة انترسوس في المكلا الدكتورة خليل بامطرف.