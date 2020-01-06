شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يلتقي مدير أمن الوادي والصحراء ويطلع على الخطط الأمنية الجديدة للعام 2020م والان مع التفاصيل

الإثنين 6 يناير 2020 التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم مدير الأمن العام والشرطة بوادي وصحراء المحافظة العميد ركن مبارك العوبثاني لمناقشة الأوضاع الأمنية وسبل التغلب على الصعوبات التي تواجه قطاع الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت.

Advertisements واطلع العميد ركن العوبثاني محافظ حضوموت خلال اللقاء على الخطط الأمنية الجديدة للعام 2020م والهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار والقضاء على الإنفلات الأمني بالتنسيق مع قيادة التحالف العربي والمنطقة العسكرية الأولى. ووجه المحافظ البحسني مدير الأمن والشرطة ببذل مزيد من الجهود في معركة استعادة الأمن ونشر الطمأنينة والتفاني والإخلاص في أداء الواجب وخدمة المواطنين.

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