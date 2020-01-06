شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ‏البرلمان الليبي يعلن موافقة محكمة البيضاء على طلبه إيقاف اتفاقية الوفاق وتركيا ⁦ والان مع التفاصيل

الإثنين 6 يناير 2020 أعلن ‏البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، موافقة محكمة البيضاء على طلبه إيقاف اتفاقية الوفاق وتركيا . وفقًا لما ذكرته “العربية”

وكانت تركيا قد وقّعت مع السراج أواخر شهر نوفمبر اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها عدة دول منها انتهاكاً للقانون الدولي.

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