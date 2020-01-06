البحسني يضع حجر الأساس لمشروع شركة الريان لمطاحن وصوامع الغلال المحدودة بالمكلا

الإثنين 6 يناير 2020

وضع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم حجر الأساس لمشروع شركة الريان لمطاحن وصوامع الغلال المحدودة بالمنطقة الصناعية بخلف شرقي مدينة المكلا.



وأشاد محافظ حضرموت بالمشروع الذي يعد مشروعا استراتيجيا وحيويا في مجال الأمن الغذائي وتأمين سلعة غذائية أساسية لكل المواطنين، لافتا إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة قدمت وستقدم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح اي مشروع استثماري جاد، داعيا المستثمرين للإستثمار في حضرموت فعام 2020م هو عام التنمية والاستثمار بالمحافظة.

من جانبه اوضح المدير العام للشركة الشيخ فائز سعيد بن قربان بأن مشروع شركة الريان لمطاحن وصوامع الغلال المحدودة سيقام على مساحة 35 الف متر مربع بتكلفة إجمالية تبلغ 7 مليار ريال يمني، وسيستوعب المشروع 120 موظفا مابين إداريين وفنيين وعمال، وسيعمل بطاقة انتاج إجمالية تبلغ 500 طن من مادة الدقيق في اليوم، ومن المقرر أن يتم الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وافتتاحه بشكل رسمي بعد 18 شهرا.

كما أشار الشيخ بن قربان إلى أن المشروع يتكون من ثلاث مراحل، تتمثل المرحلة الأولى في بناء المطاحن وصوامع الغلال والمرحلة الثانية سيتم خلالها بناء مصنع معكرونة فيما تشتمل المرحلة الثالثة على توسيع المرحلة الأولى، وتشارك في المشروع مجموعة العمقي الاستثمارية وشركة بن قربان للتجارة والاستثمار وشركة بن جريبة والمخزوم.

Advertisements

رافقه مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت الاستاذ خالد غانم ومدير عام الهيئة العامة للإسثمار بساحل حضرموت الدكتور محمد الجوهي ومدير وحدة المشاريع بحضرموت الدكتور زكريا بكير ونائب رئيس غرفة صناعة وتجارة حضرموت الاستاذ فأرس بن هلابي وعدد من المسؤولين بالمحافظة والمشروع.