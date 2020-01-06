شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 66 قتيلا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد قتلى الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية التي ضربت العاصمة الإندونيسية جاكرتا والمناطق المجاورة، مع بداية العام الجديد، إلى 66 قتيلا، في الوقت الذي حذرت فيه هيئة الأرصاد الجوية من احتمال سقوط المزيد من الأمطار خلال الأيام القادمة.

وبدأت الأمطار الغزيرة مع بداية العام، ما تسبب في حدوث فيضانات في جاكرتا والمدن التابعة لها، والتي يقطنها نحو 30 مليون شخص.

وجرفت الفيضانات كل ما في طريقها في منطقة ليباك عند الطرف الغربي لجزيرة جاوة، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل.

وقال أجوس ويبوو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في إندونيسيا إن "الفيضانات المستمرة منذ خمسة أيام تسببت في مقتل 66 شخصا". وأضاف أن أكثر من 36 ألف شخص اضطروا للنزوح عن منازلهم.