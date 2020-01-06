شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: إعلان إيران بشأن الاتفاق النووي "مقلق" والان نبدء بالتفاصيل
قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن إعلان إيران بأنها ستتخلى عن القيود على تخصيب اليورانيوم يبعث على القلق وإن بريطانيا تتحدث بشكل عاجل مع الأطراف بشأن التحركات المقبلة التي ينبغي اتخاذها.
وأضاف المتحدث أن هناك مواثيق دولية تحول دون تدمير التراث الثقافي بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف 52 موقعا إيرانيا بما في ذلك أهداف مهمة للثقافة الإيرانية، إذا هاجمت طهران المواطنين أو الأصول الأمريكية.
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