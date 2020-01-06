شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح أكثر من 426 ألف شخص بسبب النزاع في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الصراع المستمر في أفغانستان تسبب في نزوح أكثر من 426500 شخص في 32 من إجمالي 34 إقليما في البلاد خلال عام 2019 .

وأوضحت البيانات أن أكثر من 177500 شخصا نزحوا داخليا من أربعة أقاليم بشمال شرقي البلاد. وكثف مسلحو طالبان من عملياتهم في الأقاليم الشمالية الشرقية، ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف من القوات الأفغانية.

ووفقا للبيانات، فقد نزح أكثر من 74 ألفا من الأقاليم الشرقية. وتعد تلك الأقاليم من بين ساحات القتال الرئيسية بين مسلحي داعش وطالبان وقوات الأمن الأفغانية.