شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية وداخلية ليبيا في الجزائر لبحث الوضع الأمني والان نبدء بالتفاصيل

بدأ وزيرا الخارجية محمد طاهر سيّالة والداخلية فتحي باشا في حكومة الوفاق الوطني الليبية زيارة إلى الجزائر. وسيبحث الوفد الليبي الزائر مع المسؤولين الجزائريين الوضع الأمني في ليبيا.

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