الجيش العراقي يضع آلية لخروج القوات الأجنبية من البلاد

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عن تفاصيل آلية خروج القوات الأجنبية من البلاد، وذلك بعد تصويت البرلمان على قرار نيابي يلزم الحكومة بإنهاء وجود هذه القوات.

وقال اللواء عبدالكريم خلف، الإثنين: إن القرار الذي صوت عليه مجلس النواب والآلية التي أعدتها الحكومة تنص على خروج القوات القتالية من الأراضي العراقية وقضايا الدعم الجوي".

وأضاف لوكالة الأنباء العراقية (واع): "قضايا التجهيز والتسليح والدعم اللوجستي تبقى قائمة"، مشيراً إلى أن التفاهمات جارية مع قوات التحالف الدولي المتمثلة بالناتو والولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع أن "المذكرتين اللتين تم رفعهما سابقاً من وزارة الخارجية عام 2014 كانت تشمل مساعدة القوات العراقية في قتال عصابات داعش الإرهابية، لكن بعد الانحراف الذي حصل في الآونة الأخيرة، والقرارات الفردية التي اتخذها التحالف الدولي، رأى العراق أن هذه الصراعات قد تجعله ساحة حرب".

وبين أنه بناء على ذلك يجب الاعتماد على القوات العراقية في مقاتلة داعش.

وأشار عبدالكريم إلى أن الحكومة ترغب في استمرار الدعم في قضايا التدريب والتسليح، مؤكداً أنه "ليس هناك مذكرة بل آلية يتم إعدادها لغرض التفاهم مع القوات القتالية للخروج من الأراضي العراقية.

‎والأحد، وافق البرلمان العراقي، في جلسة استثنائية، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي على أراضيها بما فيها القوات الأمريكية.

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ويقول القرار إن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر.

ويضيف أن على الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

وردا على قرار البرلمان، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات "شديدة" على العراق إذا أجبر القوات الأمريكية على مغادرة أراضيه.

وقال ترامب، في تصريحات من على متن الطائرة الرئاسية بينما كان عائدا إلى واشنطن بعد عطلة استمرت أسبوعين في فلوريدا، "إذا طلبوا منا بالفعل أن نغادر وإذا لم يتمّ ذلك وديا، فسنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها سابقا"، مشيرا إلى أن العقوبات التي هدَّد بفرضها على العراق ستجعل من تلك المفروضة على إيران ضئيلة مقارنةً بها.

وأضاف "لدينا قاعدة جوّية باهظة التكلفة بشكل استثنائي هناك.. لقد تكلفت مليارات الدولارات لبنائها.. لن نغادر إذا لم يعوضوا لنا كلفتها".





وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل من دعوة البرلمان العراقي، إلى إلزام القوات الأجنبية بالانسحاب من البلاد بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في غارة أمريكية ببغداد الأمر الذي تسبب في توتر بالمنطقة.

وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.