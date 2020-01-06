ترامب يتوعد إيران وارتفاع النفط.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

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العين الإخباريةالإثنين 2020/1/6 04:11 م بتوقيت أبوظبي
نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"
في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة: ترامب يتوعد إيران برد ”سريع وكامل“ إذا هاجمت أي هدف أمريكي، وأردوغان يشعل الأزمة الليبية.. وحدات عسكرية تركية تتجه لطرابلس، وقائد ”فيلق القدس“ الجديد يواصل تصريحات إيران العدائية، واجتماع لدول البحر الأحمر وخليج عدن لمواجهة التحديات والمخاطر، والمعارضة الإيرانية تحتفل أمام البيت الأبيض بمقتل سليماني، وواشنطن تصف التدخل التركي في ليبيا بـ“السام“ .
أما في الاقتصاد فتطالعون: النفط فوق 70 دولارا للبرميل بفعل توترات المنطقة.
وإلى الملاعب: تطالعون برشلونة يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية.
وفي التكنولوجيا تتابعون: "إل جي تقدم 8 أجهزة تلفاز بدقة 8K مع شاشات OLED".
وفي الفن: خواكين فينيكس ورينيه زيلويجر الأفضل في ”جولدن جلوب“.
ولمزيد من الأحداث والعناوين المختلفة، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الإثنين 6 يناير/كانون الثاني.
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