سفير أمريكا بألمانيا: إيران تجبر مواطنيها على التظاهر ضد مقتل سليماني

قال السفير الأمريكي في برلين، ريتشارد غرينل، إن نظام طهران يجبر الإيرانيين على التظاهر ضد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني؛ تجنباً لمعاناة ستواجهها أسرهم.

وفي تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية، الإثنين، ذكر غرينل أنه تلقى العديد من رسائل الشكر من قبل إيرانيين على عملية قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وأشار إلى أن المتظاهرين في إيران الذين يطالبون بالانتقام لمقتل سليماني "مجبرون على الخروج للشارع".

وردا على سؤال حول مظاهرات الانتقام لسليماني في إيران، ذكر السفير الأمريكي: "هؤلاء المتظاهرون مجبرون بشكل كبير على الخروج للشوارع".

وتابع: "الإيرانيون شعب عظيم، لكن إيران ليست المجتمع الذي يمكن التعبير فيه عن الآراء بحرية"، موضحا أن المواطن الإيراني مطالب بالخروج إلى الشارع للتظاهر و"إلا عائلته ستعاني".

السفير الأمريكي لدى برلين، قال أيضا: "تلقيت عدداً كبيراً جداً من الرسائل من إيرانيين في مختلف دول العالم، تشكرنا على قتل هذا الرجل".

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ومضى قائلا: "لكني أيضا قلق بشدة لأن الإيرانيين غير قادرين على التعبير عن آرائهم أو حتى الإعجاب بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي".

وحول عملية قتل سليماني، أشار غرينل إلى أن إيران هي من صعدت الصراع، مضيفاً: "لقد تم مهاجمة سفارتنا في بغداد، وقتل مواطن أمريكي.. الولايات المتحدة أجبرت على التحرك".

وواصل حديثه: "العالم بات أكثر أمنا بعد مقتل سليماني.. هذا الرجل كان إرهابيا، وكلما قتلنا إرهابيا أصبح العالم أكثر أمنا".





وقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مع نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي الجمعة.

وقاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، منذ عام 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران ويبلغ من العمر 62 عاما.

وأبومهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم، ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق ويبلغ من العمر 66 عاما.

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران قد اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيات التابعة لإيران.