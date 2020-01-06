بوتين وميركل يبحثان توترات الشرق الأوسط السبت بموسكو

قالت الرئاسة الروسية، الإثنين، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستصل إلى موسكو السبت المقبل؛ لبحث أزمة الشرق الأوسط مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف الكرملين أن ميركل ستزور روسيا بناء على دعوة من بوتين، وأن الزعيمين يعتزمان كذلك بحث الأوضاع في سوريا وليبيا وأوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده ستبحث مع بريطانيا وفرنسا قرار إيران الأخير بشأن تخصيب اليورانيوم.

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وأكد ماس أن إعلان إيران تقليص التزامها بالاتفاق النووي "قد يكون الخطوة الأولى نحو إنهائه".

ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل سليماني، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق. كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.