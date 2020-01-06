المعارضة التركية تكشف كذب صهر أردوغان بشأن معدلات التضخم بأنقرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، والى أغبابا، أكد أن معدلات التضخم ارتفعت لتتجاوز 11.84%، فى ظل سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، برئاسة رجب طيب أردوغان، التى اتهمها بمحاولة تزوير نتائج التضخم المعلنة، التى تتعارض مع الحقائق التى يعيشها الشعب التركى، منتقدا صهر الرئيس التركى ووزير الخزانة والمالية التركى، بيرات البيرق، قائلًا : هذه ليست نتيجة تضخم الشعب، بل تضخم الوزير الصهر.



وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، أن بيانات معهد الإحصاء التركى، أثبتت ارتفاع التضخم فى شهر ديسمبر 2019 بنسبة 0.74% مقارنة بالشهر السابق عليه من العام نفسه، ليرتفع إلى 11.84% فى شهر ديسمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة 15.18%.

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ولفت والى أغبابا، إلى أن أرقام التضخم لعام 2019 تثبت أنه بالرغم من كل التدخلات والتلاعبات من جانب الحكومة، إلا أن نسبة التضخم لم تنخفض، متابعا: أما الارتفاع فى أسعار المنتجات الغذائية، فقد سجل فى آخر العام نسبة 19.54%، وأنه عند المقارنة بين نسبة التضخم المُعلنة وارتفاع الأسعار طوال السنة، وانخفاض معدلات الإنفاق، يعرف الجميع أن معدل التضخم الحقيقى هو أكثر من 11.84%.

واستطرد نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض،: هذه النسبة هى النسبة التى تريد السلطة الحاكمة إظهارها. أولئك الذين يتلاعبون ببيانات معهد الإحصاء التركى، الذين يخدعون الأمة بإصرار، وكأنه لا توجد أزمة اقتصادية فى البلد، يعلمون جيدًا أن هذه ليست النسبة الحقيقة للتضخم، وفى النهاية أن النتيجة هذه ليست تضخم الشعب، بل هى تضخم الوزير الصهر، فى إشارة إلى السياسات الاقتصادية الفاشلة التى يتبعها صهر رجب طيب أردوغان خلال الفترة الراهنة.